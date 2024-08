Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Montagnachmittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Nike gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Nike gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 83,61 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nike nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,5 Prozent auf 83,61 USD. Das Tagestief markierte die Nike-Aktie bei 83,38 USD. Bei 83,70 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 242.594 Nike-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 123,39 USD erreichte der Titel am 21.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 32,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.07.2024 bei 70,91 USD. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 17,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,45 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,49 USD je Nike-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 98,56 USD für die Nike-Aktie.

Am 27.06.2024 hat Nike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2024 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,99 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,67 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 12,62 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 1,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nike 12,81 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Nike wird am 24.09.2024 gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,13 USD je Nike-Aktie belaufen.

