Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike gibt am Mittwochnachmittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nike. Der Nike-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 84,94 USD.

Das Papier von Nike befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,4 Prozent auf 84,94 USD ab. Bei 84,70 USD markierte die Nike-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 84,94 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 198.965 Nike-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.12.2023 markierte das Papier bei 123,39 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 31,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 26.07.2024 Kursverluste bis auf 70,91 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nike-Aktie derzeit noch 16,52 Prozent Luft nach unten.

Nach 1,45 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,49 USD je Nike-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 98,56 USD.

Nike veröffentlichte am 27.06.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,99 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,67 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nike in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,44 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 12,62 Mrd. USD im Vergleich zu 12,81 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Nike am 24.09.2024 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,13 USD je Nike-Aktie.

