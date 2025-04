Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Nike am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 57,15 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 57,15 USD. Die Nike-Aktie sank bis auf 56,75 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 57,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 204.146 Nike-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.06.2024 bei 98,04 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 71,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nike-Aktie. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 52,28 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,52 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Nike-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,45 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,48 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Nike-Aktie wird bei 82,25 USD angegeben.

Nike veröffentlichte am 20.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 28.02.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nike ein EPS von 0,77 USD je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 11,29 Mrd. USD, gegenüber 12,44 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,20 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Nike am 26.06.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,13 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

