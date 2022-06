Nike Aktie News: Nike legt am Mittwochnachmittag zu

Die Nike-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 29.06.2022 16:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 100,26 EUR. Bei 100,26 EUR markierte die Nike-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 97,40 EUR. Bisher wurden heute 3.222 Nike-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 157,62 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,39 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 97,00 EUR. Dieser Wert wurde am 29.06.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 3,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 148,38 USD.

Die Bilanz zum am 31.05.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nike am 27.06.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,90 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nike ein EPS von 0,93 USD je Aktie vermeldet. Nike hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12.234,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.344,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Nike dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 27.09.2022 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,66 USD je Nike-Aktie.

