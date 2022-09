Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Donnerstagnachmittag tiefer

Das Papier von Nike gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 2,8 Prozent auf 99,42 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Nike-Aktie bis auf 99,42 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 101,90 EUR. Von der Nike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.049 Stück gehandelt.

Am 22.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 157,62 EUR an. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 36,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 01.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 96,00 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 3,56 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nike-Aktie bei 140,50 USD.

Die Bilanz zum am 31.05.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nike am 28.06.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,90 USD. Im Vorjahresviertel hatte Nike 1,16 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,11 Prozent zurück. Hier wurden 12.234,00 USD gegenüber 12.248,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 29.09.2022 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,64 USD je Aktie belaufen.

