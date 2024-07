Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Kursentwicklung

Die Aktie von Nike zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Nike-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 74,55 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Nike-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 74,55 USD. Bei 74,55 USD erreichte die Nike-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 74,50 USD. Zuletzt wechselten 316.692 Nike-Aktien den Besitzer.

Bei 123,39 USD markierte der Titel am 21.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 39,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 70,91 USD. Dieser Wert wurde am 26.07.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nike-Aktie 4,88 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,49 USD. Im Vorjahr erhielten Nike-Aktionäre 1,45 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 98,56 USD für die Nike-Aktie.

Am 27.06.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,99 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nike 0,67 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 12,62 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 1,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,81 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.09.2024 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Nike im Jahr 2025 3,15 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

