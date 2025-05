NIO Aktie News: NIO verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von NIO. Zuletzt fiel die NIO-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 3,0 Prozent auf 3,93 USD ab.

Die NIO-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 3,0 Prozent auf 3,93 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die NIO-Aktie bis auf 3,93 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 4,10 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.778.476 NIO-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,64 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 94,40 Prozent hinzugewinnen. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,03 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 23,03 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten NIO-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NIO am 21.03.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,48 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,74 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2,37 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

NIO dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 05.06.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -8,157 CNY je NIO-Aktie.

