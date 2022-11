NIO Aktie News: Anleger schicken NIO am Vormittag ins Plus

Aktien in diesem Artikel NIO 10,48 EUR

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von NIO zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 3,5 Prozent auf 10,40 EUR. Bei 10,50 EUR erreichte die NIO-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,38 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 2.462 NIO-Aktien.

Am 08.11.2021 markierte das Papier bei 38,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 72,70 Prozent hinzugewinnen. Am 24.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 8,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 20,93 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 07.09.2022 hat NIO die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,34 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,42 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.292,36 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.448,05 CNY in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte NIO am 10.11.2022 vorlegen. Experten kalkulieren am 07.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von NIO.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2022 einen Verlust in Höhe von -4,570 CNY je Aktie ausweisen dürften.

