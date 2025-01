NIO Aktie News: NIO tendiert am Nachmittag nordwärts

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von NIO gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das NIO-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 4,44 USD.

Die NIO-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 4,44 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die NIO-Aktie bei 4,47 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,42 USD. Zuletzt wurden via New York 2.018.016 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 04.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,56 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NIO-Aktie derzeit noch 92,68 Prozent Luft nach oben. Am 23.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 3,61 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,69 Prozent.

NIO-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Am 20.11.2024 äußerte sich NIO zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,35 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,37 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NIO in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,98 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,61 Mrd. USD im Vergleich zu 2,63 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 11.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von NIO veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -9,525 CNY je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

