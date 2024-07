NIO Aktie News: NIO legt am Mittwochnachmittag zu

NIO im Fokus

Die Aktie von NIO gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die NIO-Papiere zuletzt 4,6 Prozent.

Um 15:53 Uhr sprang die NIO-Aktie im New York-Handel an und legte um 4,6 Prozent auf 4,74 USD zu. Die NIO-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,78 USD an. Bei 4,62 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.863.123 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 16,17 USD ein 52-Wochen-Hoch. 241,14 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,61 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten NIO-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus.

NIO ließ sich am 06.06.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,36 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,43 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,38 Mrd. CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 1,56 Mrd. CNY in den Büchern gestanden.

NIO wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 24.09.2024 vorlegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --8,706 CNY je NIO-Aktie.

