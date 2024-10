NIO Aktie News: NIO am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

NIO im Fokus

Die Aktie von NIO gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die NIO-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 3,9 Prozent auf 6,93 USD.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 3,9 Prozent auf 6,93 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die NIO-Aktie bis auf 6,77 USD. Bei 6,89 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 3.012.348 NIO-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.12.2023 bei 9,57 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NIO-Aktie 38,10 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 23.04.2024 auf bis zu 3,61 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 47,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

NIO-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

NIO gewährte am 05.09.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,35 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat NIO 2,41 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 92,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,25 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -8,956 CNY je NIO-Aktie stehen.

