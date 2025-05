NIO Aktie News: NIO am Nachmittag mit Kursabschlägen

NIO im Fokus

Die Aktie von NIO gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die NIO-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 2,1 Prozent auf 3,95 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 2,1 Prozent auf 3,95 USD. Zwischenzeitlich weitete die NIO-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,95 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,01 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten NIO-Aktien beläuft sich auf 678.150 Stück.

Bei 7,64 USD markierte der Titel am 01.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 48,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 3,03 USD. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 23,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten NIO-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 21.03.2025 hat NIO die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,48 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,74 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,37 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

NIO dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 05.06.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -8,157 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

Aktien von BYD, NIO und Co.: Warum kaum chinesische Automarken auf deutschen Straßen fahren

NIO-Aktie fällt: Platzierung neuer Aktien abgeschlossen

China tritt in Handelskrieg ein: Warum Aktien von Alibaba, NIO & Co. besonders heftig getroffen werden