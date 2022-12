NIO Aktie News: NIO am Nachmittag behauptet

Aktien in diesem Artikel NIO 12,29 EUR

Anleger zeigten sich um 04:22 Uhr bei der NIO-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Frankfurt-Handel nahezu unverändert bei 12,27 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die NIO-Aktie bei 13,50 EUR. Das Tagestief markierte die NIO-Aktie bei 11,87 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,08 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 50.677 NIO-Aktien den Besitzer.

Am 03.12.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,62 EUR. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 62,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2022 auf bis zu 8,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 10.11.2022 hat NIO in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,11 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ein EPS von -0,36 CNY in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 13.002,10 CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NIO 9.805,30 CNY umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte NIO am 23.03.2023 vorlegen.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -6,503 CNY je NIO-Aktie.

