NIO Aktie News: NIO am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 3,86 USD abwärts.

Das Papier von NIO befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,8 Prozent auf 3,86 USD ab. In der Spitze fiel die NIO-Aktie bis auf 3,84 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,90 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 660.507 NIO-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.08.2023 bei 15,19 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 293,52 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,61 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

NIO-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen.

Am 06.06.2024 lud NIO zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,36 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ein EPS von -0,43 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NIO in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,66 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,38 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,56 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

NIO wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 24.09.2024 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -8,685 CNY je NIO-Aktie in den Büchern stehen.

