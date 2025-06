NIO Aktie News: NIO tendiert am Nachmittag südwärts

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NIO. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 3,62 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 3,62 USD. Im Tief verlor die NIO-Aktie bis auf 3,62 USD. Bei 3,63 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 878.746 NIO-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.10.2024 bei 7,64 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NIO-Aktie 111,34 Prozent zulegen. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3,03 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 16,32 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte NIO 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

NIO gewährte am 03.06.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,45 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,98 Prozent auf 1,65 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,38 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 04.09.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -7,912 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

