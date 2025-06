NIO Aktie News: NIO zieht am Nachmittag an

Notierung im Fokus

Die Aktie von NIO gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die NIO-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 3,64 USD zu.

Um 15:52 Uhr stieg die NIO-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 3,64 USD. Kurzfristig markierte die NIO-Aktie bei 3,70 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,59 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.583.413 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 01.10.2024 markierte das Papier bei 7,64 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NIO-Aktie 109,89 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,03 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 20,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je NIO-Aktie.

NIO gewährte am 03.06.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. NIO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,45 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,44 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 30,10 Prozent auf 1,65 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte NIO 2,37 Mrd. USD umgesetzt.

NIO wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 04.09.2025 vorlegen.

Laut Analysten dürfte NIO im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -7,878 CNY einfahren.

