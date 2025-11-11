NIO Aktie News: NIO am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

DAX24.060 +0,4%Est505.717 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,98 -4,7%Nas23.355 -0,7%Bitcoin89.036 -2,9%Euro1,1597 +0,3%Öl64,97 +1,4%Gold4.110 -0,1%
So bewegt sich NIO

11.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von NIO gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die NIO-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 6,74 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NIO
5,97 EUR 0,20 EUR 3,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr stieg die NIO-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 6,74 USD. Kurzfristig markierte die NIO-Aktie bei 6,99 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,96 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.510.440 NIO-Aktien umgesetzt.

Bei 8,01 USD markierte der Titel am 03.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,93 Prozent. Bei 3,03 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 122,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Am 02.09.2025 hat NIO in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,32 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,35 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,63 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,41 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte NIO am 19.11.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem NIO-Verlust in Höhe von -7,066 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Piotr Swat / Shutterstock.com

