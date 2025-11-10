NIO Aktie News: Anleger schicken NIO am Abend auf rotes Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von NIO gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 6,75 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 1,7 Prozent auf 6,75 USD. Das Tagestief markierte die NIO-Aktie bei 6,73 USD. Bei 6,98 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 6.340.567 NIO-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2025 auf bis zu 8,01 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 18,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,03 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 122,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten NIO-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus.

Am 02.09.2025 äußerte sich NIO zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,32 USD gegenüber -0,35 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 2,63 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte NIO am 19.11.2025 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2025 einen Verlust in Höhe von -7,066 CNY ausweisen wird.

