NIO Aktie News: NIO schiebt sich am Nachmittag vor

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von NIO. Das Papier von NIO konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 2,5 Prozent auf 4,56 USD.

Im New York-Handel gewannen die NIO-Papiere um 15:53 Uhr 2,5 Prozent. In der Spitze legte die NIO-Aktie bis auf 4,59 USD zu. Bei 4,46 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 835.189 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,17 USD. Dieser Kurs wurde am 05.08.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NIO-Aktie 254,61 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.04.2024 bei 3,61 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 20,83 Prozent sinken.

Nachdem NIO seine Aktionäre 2023 mit 0,000 CNY beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

Am 06.06.2024 hat NIO die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,36 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,43 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,66 Prozent auf 1,38 Mrd. CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,56 Mrd. CNY erwirtschaftet worden.

NIO wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 24.09.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -8,713 CNY je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

