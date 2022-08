NIO Aktie News: NIO steigt am Montagmittag

Aktien in diesem Artikel NIO 20,48 EUR

Die NIO-Aktie konnte um 12:22 Uhr im Stuttgart-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,7 Prozent auf 20,32 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die NIO-Aktie bei 20,36 EUR. Bei 20,36 EUR startete der Titel in den Stuttgart-Handelstag. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 50 Stück gehandelt.

Am 08.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 38,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.05.2022 (11,75 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 72,94 Prozent sinken.

Am 09.06.2022 legte NIO die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,79 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIO -0,42 CNY je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NIO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.910,59 CNY. Im Vorjahresviertel waren 8.448,05 CNY in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.09.2022 erfolgen.

In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -4,193 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

