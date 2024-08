NIO Aktie News: NIO am Donnerstagnachmittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von NIO gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von NIO legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 3,0 Prozent auf 3,83 USD.

Die NIO-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 3,0 Prozent auf 3,83 USD. Den Tageshöchststand markierte die NIO-Aktie bei 3,87 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 3,79 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 412.152 NIO-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,41 USD. Dieser Kurs wurde am 18.08.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NIO-Aktie somit 69,13 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 23.04.2024 Kursverluste bis auf 3,61 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass NIO-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete NIO 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NIO am 06.06.2024. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,36 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,43 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11,66 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,38 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,56 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte NIO am 24.09.2024 vorlegen.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -8,757 CNY je NIO-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

