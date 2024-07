NIO Aktie News: NIO gewinnt am Nachmittag an Boden

Kurs der NIO

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von NIO. Zuletzt wies die NIO-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 4,68 USD nach oben.

Die NIO-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 4,68 USD. In der Spitze legte die NIO-Aktie bis auf 4,73 USD zu. Bei 4,64 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 773.013 NIO-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.08.2023 auf bis zu 16,17 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NIO-Aktie mit einem Kursplus von 245,51 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,61 USD. Dieser Wert wurde am 23.04.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 22,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NIO am 06.06.2024. Das EPS lag bei -0,36 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,43 CNY je Aktie erzielt worden. NIO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,38 Mrd. CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,56 Mrd. CNY erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von NIO wird am 24.09.2024 gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --8,706 CNY je NIO-Aktie.

