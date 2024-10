NIO Aktie News: NIO am Mittwochnachmittag kaum bewegt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von NIO hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der NIO-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 5,62 USD.

Anleger zeigten sich um 15:53 Uhr bei der NIO-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 5,62 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die NIO-Aktie bisher bei 5,68 USD. In der Spitze fiel die NIO-Aktie bis auf 5,48 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,66 USD. Zuletzt wechselten 1.932.991 NIO-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.12.2023 bei 9,57 USD. Mit einem Zuwachs von 70,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 3,61 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 55,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten NIO-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus.

Am 05.09.2024 legte NIO die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,53 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 2,41 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,25 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -8,996 CNY je Aktie in den NIO-Büchern.

