NIO Aktie News: NIO zeigt sich am Nachmittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von NIO gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die NIO-Aktie im New York-Handel an und legte um 4,0 Prozent auf 4,33 USD zu.

Die NIO-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 4,0 Prozent auf 4,33 USD. In der Spitze legte die NIO-Aktie bis auf 4,33 USD zu. Bei 4,20 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.097.024 NIO-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.10.2024 bei 7,64 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NIO-Aktie derzeit noch 76,65 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 3,61 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,53 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für NIO-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NIO am 20.11.2024 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,35 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIO -0,37 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,61 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 2,63 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte NIO am 11.03.2025 vorlegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --9,539 CNY je NIO-Aktie.

