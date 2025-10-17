NIO Aktie News: NIO am Freitagnachmittag billiger

Aktie im Blick

Die Aktie von NIO gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von NIO gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,6 Prozent auf 6,66 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr ging es für die NIO-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,6 Prozent auf 6,66 USD. Zwischenzeitlich weitete die NIO-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,55 USD aus. Mit einem Wert von 6,61 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.508.008 NIO-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,01 USD erreichte der Titel am 03.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NIO-Aktie. Bei 3,03 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 54,55 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten NIO-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

NIO veröffentlichte am 02.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,35 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,63 Mrd. USD – ein Plus von 9,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIO 2,41 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.11.2025 veröffentlicht.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2025 einen Verlust in Höhe von -7,062 CNY je Aktie ausweisen dürften.

