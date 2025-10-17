NIO Aktie News: Anleger schicken NIO am Abend ins Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 6,68 USD abwärts.
Die NIO-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 2,3 Prozent auf 6,68 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die NIO-Aktie bis auf 6,55 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,61 USD. Bisher wurden heute 3.965.290 NIO-Aktien gehandelt.
Am 03.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,01 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 20,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 3,03 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 120,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten NIO-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.
Am 02.09.2025 hat NIO die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NIO ein Ergebnis je Aktie von -0,35 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,63 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,41 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die NIO-Bilanz für Q3 2025 wird am 19.11.2025 erwartet.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --7,062 CNY je NIO-Aktie.
Redaktion finanzen.net
