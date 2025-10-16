DAX24.272 +0,4%Est505.652 +0,8%MSCI World4.291 -0,3%Top 10 Crypto14,97 -1,6%Nas22.535 -0,6%Bitcoin92.860 -2,3%Euro1,1688 +0,4%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
NIO Aktie News: NIO am Donnerstagabend mit stabiler Tendenz

16.10.25 20:23 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagabend die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 6,82 USD an der Tafel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NIO
5,80 EUR -0,06 EUR -1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die NIO-Aktie wies um 20:08 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 6,82 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die NIO-Aktie bei 6,87 USD. Das bisherige Tagestief markierte NIO-Aktie bei 6,29 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 6,29 USD. Der Tagesumsatz der NIO-Aktie belief sich zuletzt auf 12.235.283 Aktien.

Bei 8,01 USD erreichte der Titel am 03.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,53 Prozent. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,03 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 55,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie.

Nachdem NIO seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NIO am 02.09.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,32 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,35 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 2,63 Mrd. USD gegenüber 2,41 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte NIO am 19.11.2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -7,062 CNY je NIO-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Andy Feng / Shutterstock.com

Analysen zu NIO

DatumRatingAnalyst
08.10.2018Nio OutperformWolfe Research
DatumRatingAnalyst
08.10.2018Nio OutperformWolfe Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

