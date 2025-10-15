NIO Aktie News: NIO zeigt sich am Mittwochabend freundlich

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von NIO. Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 6,85 USD.

Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 6,85 USD. Die NIO-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,04 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,99 USD. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.583.890 Stück gehandelt.

Am 03.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,01 USD. Gewinne von 17,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,03 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 55,81 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass NIO-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete NIO 0,000 USD aus.

Am 02.09.2025 hat NIO die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,35 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat NIO im vergangenen Quartal 2,63 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NIO 2,41 Mrd. USD umsetzen können.

NIO wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 19.11.2025 vorlegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --7,062 CNY je NIO-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

BYD-Aktie zwischen Absatzflaute, Händlerausbau und Europa-Strategie

Aktien legen zu: BYD-Auslieferungen gehen im September zurück - Xpeng, NIO & Co. teils mit neuen Rekorden

Analystenwetten auf die NIO-Aktie gehen auf: Rekordauslieferungen im September und Quartal