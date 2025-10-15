DAX24.196 -0,2%Est505.609 +1,0%MSCI World4.319 +1,0%Top 10 Crypto15,20 -1,3%Nas22.778 +1,1%Bitcoin95.783 -1,8%Euro1,1625 +0,1%Öl62,24 -0,1%Gold4.199 +1,4%
So entwickelt sich NIO

NIO Aktie News: NIO am Nachmittag fester

15.10.25 16:08 Uhr
NIO Aktie News: NIO am Nachmittag fester

Die Aktie von NIO gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Plus bei 6,97 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 6,97 USD zu. Der Kurs der NIO-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,04 USD zu. Bei 6,99 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten NIO-Aktien beläuft sich auf 976.395 Stück.

Am 03.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 8,01 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,92 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,03 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Abschläge von 56,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem NIO seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

Am 02.09.2025 äußerte sich NIO zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. NIO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,32 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 2,63 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NIO 2,41 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.11.2025 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem NIO-Verlust in Höhe von -7,062 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Piotr Swat / Shutterstock.com

