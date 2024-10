NIO Aktie News: NIO am Freitagnachmittag gefragt

NIO im Fokus

Die Aktie von NIO zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die NIO-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 5,27 USD.

Die NIO-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 5,27 USD. Die NIO-Aktie legte bis auf 5,49 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,42 USD. Zuletzt wechselten via New York 2.503.188 NIO-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 29.12.2023 auf bis zu 9,57 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 81,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.04.2024 bei 3,61 USD. Mit einem Kursverlust von 31,43 Prozent würde die NIO-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten NIO-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

Am 05.09.2024 lud NIO zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,35 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,53 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 2,41 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,25 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2024 einen Verlust in Höhe von -8,996 CNY je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

NIO-Aktie verliert zunächst - Chinas Handelskonflikt mit der EU um E-Autozölle belastet

NIO-Aktie zieht an: NIO und Monolith wollen E-Autobatterien durch KI-Einsatz verbessern - Rekordauslieferungen

NIO-Aktie klettert nach Milliarden-Investment - NVIDIA bringt Turbo