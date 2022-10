NIO Aktie News: Anleger schicken NIO am Donnerstagnachmittag ins Minus

Aktien in diesem Artikel NIO 11,48 EUR

Die NIO-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 11,50 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte NIO-Aktie bei 11,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,60 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.411 NIO-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 38,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 69,82 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,00 EUR. Dieser Wert wurde am 20.10.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NIO-Aktie derzeit noch 4,55 Prozent Luft nach unten.

Am 07.09.2022 äußerte sich NIO zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. NIO hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,34 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,42 CNY je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,83 Prozent auf 10.292,36 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.448,05 CNY in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte NIO am 08.11.2022 präsentieren.

In der Bilanz 2022 dürfte Experten zufolge ein Minus von -4,522 CNY je NIO-Aktie stehen.

Bildquellen: Andy Feng / Shutterstock.com