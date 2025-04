NIO Aktie News: NIO am Nachmittag höher

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NIO. Zuletzt ging es für das NIO-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 3,55 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die NIO-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 3,55 USD zu. In der Spitze gewann die NIO-Aktie bis auf 3,56 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,54 USD. Zuletzt wechselten via New York 439.311 NIO-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,64 USD) erklomm das Papier am 01.10.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 115,51 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 3,03 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 17,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten NIO-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 21.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. NIO hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,44 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 2,74 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,37 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die NIO-Bilanz für Q1 2025 wird am 05.06.2025 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -8,156 CNY je Aktie in den NIO-Büchern.

