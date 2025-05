NIO Aktie News: NIO am Nachmittag mit Kursabschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von NIO gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NIO-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 3,88 USD abwärts.

Das Papier von NIO befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,6 Prozent auf 3,88 USD ab. Im Tief verlor die NIO-Aktie bis auf 3,87 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,90 USD. Der Tagesumsatz der NIO-Aktie belief sich zuletzt auf 701.671 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.10.2024 auf bis zu 7,64 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NIO-Aktie somit 49,28 Prozent niedriger. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,03 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an NIO-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 21.03.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,48 USD gegenüber -0,44 USD im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,74 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NIO einen Umsatz von 2,37 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von NIO wird am 03.06.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 04.06.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -8,175 CNY je Aktie in den NIO-Büchern.

