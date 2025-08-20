NIO Aktie News: NIO zündet am Nachmittag Kursrakete

So entwickelt sich NIO

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von NIO. Im New York-Handel gewannen die NIO-Papiere zuletzt 5,6 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 5,6 Prozent auf 5,36 USD. Die NIO-Aktie legte bis auf 5,43 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,25 USD. Bisher wurden via New York 3.433.605 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,64 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 42,67 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,03 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie.

NIO-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

NIO ließ sich am 03.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,45 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,36 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat NIO im vergangenen Quartal 1,65 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NIO 1,38 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von NIO wird am 02.09.2025 gerechnet. NIO dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 09.09.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2025 -7,682 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

