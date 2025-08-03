NIO Aktie News: NIO haussiert am Freitagabend

So entwickelt sich NIO

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von NIO. Zuletzt sprang die NIO-Aktie im New York-Handel an und legte um 16,0 Prozent auf 6,43 USD zu.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 16,0 Prozent auf 6,43 USD zu. Bei 6,58 USD erreichte die NIO-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 5,83 USD. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 22.719.614 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,64 USD) erklomm das Papier am 01.10.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 3,03 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 52,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an NIO-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

NIO ließ sich am 03.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,45 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIO -0,36 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat NIO im vergangenen Quartal 1,65 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NIO 1,38 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte NIO am 02.09.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der NIO-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 09.09.2026.

In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -7,682 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

