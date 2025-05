NIO Aktie News: NIO am Freitagnachmittag schwächer

Notierung im Blick

Die Aktie von NIO gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von NIO befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 2,2 Prozent auf 3,80 USD ab.

Die NIO-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 3,80 USD. Die NIO-Aktie sank bis auf 3,75 USD. Bei 3,81 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 826.259 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 01.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,64 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 101,32 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,03 USD am 09.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten NIO-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NIO am 21.03.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,48 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,74 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,37 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die NIO-Bilanz für Q1 2025 wird am 03.06.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von NIO rechnen Experten am 04.06.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2025 einen Verlust in Höhe von -8,175 CNY ausweisen wird.

