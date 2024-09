NIO Aktie News: NIO am Nachmittag im Bullenmodus

Aktie im Fokus

Die Aktie von NIO gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 8,6 Prozent auf 5,78 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 8,6 Prozent auf 5,78 USD zu. Kurzfristig markierte die NIO-Aktie bei 5,89 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,79 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 4.317.318 NIO-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.12.2023 bei 9,57 USD. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 65,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 23.04.2024 Kursverluste bis auf 3,61 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 37,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

NIO-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen.

NIO ließ sich am 05.09.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,35 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ein EPS von -0,53 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2,41 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,25 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von NIO wird am 06.11.2024 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -8,928 CNY je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

