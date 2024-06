NIO Aktie News: NIO am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von NIO gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die NIO-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 3,4 Prozent auf 4,48 USD ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die NIO-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 3,4 Prozent auf 4,48 USD. Die NIO-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,45 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 4,58 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 841.382 NIO-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 16,17 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 260,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 23.04.2024 auf bis zu 3,61 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte NIO 0,000 CNY je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NIO am 06.06.2024 vor. NIO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,36 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,43 CNY je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,66 Prozent zurück. Hier wurden 1,38 Mrd. CNY gegenüber 1,56 Mrd. CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.09.2024 erfolgen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --8,706 CNY je NIO-Aktie.

