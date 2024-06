NIO Aktie News: NIO verliert am Freitagnachmittag

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NIO. Zuletzt fiel die NIO-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 4,32 USD ab.

Das Papier von NIO gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 4,32 USD abwärts. Die NIO-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,29 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 4,33 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 821.888 NIO-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2023 markierte das Papier bei 16,17 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 274,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,61 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 16,34 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 CNY an NIO-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NIO am 06.06.2024 vor. Das EPS lag bei -0,36 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,43 CNY je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,38 Mrd. CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 1,56 Mrd. CNY in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte NIO am 24.09.2024 vorlegen.

2024 dürfte NIO einen Verlust von -8,706 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

