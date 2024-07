NIO Aktie News: NIO am Montagnachmittag auf grünem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von NIO gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die NIO-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 4,46 USD zu. Die NIO-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,47 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,43 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 680.020 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2023 markierte das Papier bei 16,17 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 262,96 Prozent. Bei 3,61 USD fiel das Papier am 23.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 18,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 06.06.2024 legte NIO die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,36 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,38 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 11,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,56 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 24.09.2024 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -8,784 CNY je NIO-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

Neue Tesla-Konkurrenz: Toyota plant 2025 ein erstes "vollständig" selbstfahrendes E-Auto vorzustellen

NIO-Aktie gibt drastisch nach: Wechsel im NIO-Management

Aktien von Xpeng und Li Auto legen zu, BYD-Aktie im Minus: Chinesische Tesla-Rivalen mit Auslieferungsplus im Juni