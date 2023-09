NIO Aktie News: NIO steigt am Freitagvormittag stark

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von NIO. Zuletzt ging es für das NIO-Papier aufwärts. Im AMEX-Handel verteuerte es sich um 5,6 Prozent auf 8,92 USD.

Das Papier von NIO konnte um 22:15 Uhr klettern und stieg im AMEX-Handel um 5,6 Prozent auf 8,92 USD. Die NIO-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 8,98 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,38 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 80.837 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 29.09.2022 erreichte der Anteilsschein mit 17,46 USD ein 52-Wochen-Hoch. 95,68 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 7,01 USD fiel das Papier am 02.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

NIO gewährte am 29.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -3,28 CNY. Ein Jahr zuvor waren -1,34 CNY je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8.771,70 CNY – eine Minderung von 14,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.292,36 CNY eingefahren.

NIO wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 07.11.2023 vorlegen.

Laut Analysten dürfte NIO im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -10,445 CNY einfahren.

