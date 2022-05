NIO Aktie News: NIO tendiert am Montagvormittag fester

Aktien in diesem Artikel NIO 15,79 EUR

Die Aktie legte um 30.05.2022 09:22:00 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 2,2 Prozent auf 15,51 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die NIO-Aktie bei 15,51 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 15,51 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 844 NIO-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 46,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.07.2021 erreicht. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 66,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,40 EUR ab. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 36,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 24.03.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,07 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NIO ein Ergebnis je Aktie von -3,14 CNY vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,03 Prozent auf 9.900,74 CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.982,33 CNY erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 09.06.2022 dürfte NIO Anlegern einen Blick in die Q1 2022-Bilanz gewähren. Am 31.05.2023 wird NIO schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2023 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2023 einen Verlust in Höhe von -0,944 CNY je Aktie ausweisen dürften.

