NIO Aktie News: NIO am Dienstagnachmittag im Minus

Die Aktie von NIO gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die NIO-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 4,37 USD abwärts.

Die NIO-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 4,37 USD ab. Die Abwärtsbewegung der NIO-Aktie ging bis auf 4,31 USD. Mit einem Wert von 4,34 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 413.482 NIO-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2023 bei 16,17 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 270,45 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.04.2024 (3,61 USD). Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 17,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte NIO am 06.06.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,36 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,38 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,56 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die NIO-Bilanz für Q2 2024 wird am 24.09.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -8,784 CNY je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

