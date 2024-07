Nordex Aktie News: Nordex am Montagmittag im Minusbereich

So entwickelt sich Nordex

Die Aktie von Nordex gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nordex-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 11,37 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die Nordex-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 11,37 EUR. Das Tagestief markierte die Nordex-Aktie bei 11,33 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,61 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 207.464 Nordex-Aktien.

Am 14.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,77 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 38,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie. Bei einem Wert von 8,62 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2024). Mit Abgaben von 24,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Nordex-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 18,43 EUR an.

Am 14.05.2024 äußerte sich Nordex zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Nordex ebenfalls -1,01 EUR je Aktie eingebüßt. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,57 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nordex einen Umsatz von 1,22 Mrd. EUR eingefahren.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Nordex rechnen Experten am 14.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nordex-Aktie in Höhe von 0,073 EUR im Jahr 2024 aus.

