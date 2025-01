Nordex Aktie News: Nordex am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nordex. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,5 Prozent auf 11,67 EUR zu.

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 3,5 Prozent im Plus bei 11,67 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nordex-Aktie bei 11,73 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,39 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 291.707 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 14.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,77 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,13 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 22.01.2024 Kursverluste bis auf 8,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 35,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nordex-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,13 EUR für die Nordex-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nordex am 07.11.2024. Das EPS wurde mit 0,02 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,15 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,67 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,72 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 27.02.2025 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 31.03.2026.

In der Nordex-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,049 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

