Nordex Aktie News: Nordex am Mittag auf grünem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von Nordex zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 16,63 EUR.

Um 11:46 Uhr stieg die Nordex-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 16,63 EUR. Im Tageshoch stieg die Nordex-Aktie bis auf 17,16 EUR. Bei 16,89 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 345.208 Nordex-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 17,63 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.03.2025). 6,01 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 36,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Nordex seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,010 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 19,20 EUR aus.

Nordex gewährte am 25.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Nordex hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,44 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 28,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Nordex am 28.07.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 19.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,684 EUR je Nordex-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nordex von vor 10 Jahren verloren

Nordex-Aktie mit Schwankungen: Nordex bleibt beim Umsatz unter den Erwartungen