Nordex Aktie News: Nordex verzeichnet am Nachmittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nordex. Zuletzt ging es für die Nordex-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 17,17 EUR.

Die Nordex-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 2,2 Prozent auf 17,17 EUR ab. Die Nordex-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 16,98 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,18 EUR. Bisher wurden via XETRA 212.974 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,34 EUR an. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 6,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,48 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 63,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Nordex-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,011 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 19,20 EUR je Nordex-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nordex am 25.04.2025 vor. Nordex hat ein EPS von 0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,06 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz wurde auf 1,44 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,57 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.07.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 13.08.2026 dürfte Nordex die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,680 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

