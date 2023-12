Kursverlauf

Nordex Aktie News: Nordex zeigt sich am Freitagmittag gestärkt

08.12.23 12:04 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 10,09 EUR.

Werbung

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 10,09 EUR zu. Die Nordex-Aktie legte bis auf 10,17 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,01 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 135.841 Nordex-Aktien umgesetzt. Bei einem Wert von 15,63 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 54,91 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.10.2023 bei 9,33 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 16,00 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nordex am 29.03.2022 vor. Auf der Umsatzseite hat Nordex im vergangenen Quartal 1.488,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nordex 1.488,00 EUR umsetzen können. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.03.2024 erfolgen. Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Nordex 2023 einen Verlust in Höhe von -1,103 EUR ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX fällt zum Handelsende zurück TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Ende des Donnerstagshandels in der Verlustzone Börse Frankfurt: So steht der TecDAX nachmittags

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com