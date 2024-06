Nordex Aktie News: Nordex am Montagvormittag mit roten Vorzeichen

Nordex im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 13,48 EUR.

Um 09:07 Uhr fiel die Nordex-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 13,48 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Nordex-Aktie bis auf 13,45 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,52 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 36.072 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.05.2024 bei 15,77 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nordex-Aktie 16,99 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.01.2024 bei 8,62 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nordex-Aktie mit einem Verlust von 36,08 Prozent wieder erreichen.

Nordex-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 18,77 EUR je Nordex-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nordex am 14.05.2024. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,06 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -1,01 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 29,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,57 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,22 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Nordex wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Nordex rechnen Experten am 14.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,071 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Die Expertenmeinungen zur Nordex-Aktie im Mai 2024

Börse Frankfurt: TecDAX beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Start mit grünem Vorzeichen