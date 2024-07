Nordex Aktie News: Nordex legt am Vormittag zu

Kursentwicklung

Die Aktie von Nordex zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Nordex-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 12,78 EUR.

Um 09:02 Uhr ging es für das Nordex-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 12,78 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Nordex-Aktie bei 12,81 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 12,79 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.776 Nordex-Aktien.

Am 14.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,77 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,40 Prozent hinzugewinnen. Bei 8,62 EUR fiel das Papier am 22.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 48,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Nordex-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,43 EUR für die Nordex-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nordex am 14.05.2024. Der Verlust je Aktie lag bei -0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -1,01 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1,57 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nordex 1,22 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 14.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Nordex.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,059 EUR je Nordex-Aktie.

